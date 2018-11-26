القسام: لا نزال نتتبع خيوط العملية الإسرائيلية الفاشلة شرق خان يونس

2018/11/26 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، أن الفصائل الفلسطينية استفادت من المعلومات التي قدمت لها بشكل حقيقي، ولا تزال تتبع خيوط العملية الإسرائيلية الفاشلة شرق خان يونس، بعد نشر صور أفراد القوة الإسرائيلية الخاصة.

وقال أبو عبيدة، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين، إن “أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، بالإضافة لأحرار الأمة، قدّموا الكثير من المعلومات المهمة والقيمة التي تخدم المقاومة، فيما يخص تداعيات عملية حد السيف”.

وأضاف أبو عبيدة، “نشكر ونحيي أبناء شعبنا في كل الساحات الذين أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية والرهان، وأنهم السند الحقيقي للمقاومة، وندعوهم للمزيد من التفاعل والإسناد للمقاومة في هذه القضية”

وكانت كتائب القسام نشرت قبل عدة أيام صورا لأعضاء القوة الإسرائيلية الخاصة، التي تسللت شرق خان يونس قبل أكثر من أسبوعين، وطالبت من يمتلك معلومات عن أعضائها إرسالها للمقاومة.

جدير بالذكر أن عناصر من كتائب القسام اشتبكوا قبل أكثر من أسبوعين مع قوة إسرائيلية خاصة شرقي خان يونس، ما أدّى لمقتل قائدها وإصابة آخرين بحسب اعتراف جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تتمكن المقاتلات الإسرائيلية من إخلاء الوحدة وإنقاذ باقي أعضائها باستخدام غطاء ناري كثيف وقصف جوّي عنيف للمنطقة أدى إلى اسشتهاد 7 فلسطينيين.

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