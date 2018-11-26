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البرلمان يؤجل جلسته الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل
2018/11/26 | 22:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

اعلن مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل جلسته الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل.وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب تلقته "الغد برس"، ان "رئاسة البرلمان قررت عقد الجلسة يوم الثلاثاء من الاسبوع المُقبل ٤-١٢-٢٠١٨".

فيما اعلن مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم، انه سيتم اكمال التصويت على الكابينة الوزارية في جلسة يوم غد الثلاثاء.

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