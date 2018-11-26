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بعد اجتماعه بنوابها.. عبدالمهدي يصدر توجيهات تخص نينوى
2018/11/26 | 22:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ وجه رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي؛ اليوم الاثنين؛ العمل الفوري على تحقيق مطالب المجتمعين في كل ما يمكن تحقيقه عبر اجراءات ادارية من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء.

وذلك بعد اجتماعه بنواب محافظة نينوى.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء؛ ان “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عقد اجتماعا مع نواب محافظة نينوى بحضور محافظ نينوى […]

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