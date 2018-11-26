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رئاسة مجلس النواب تتوصل لاتفاق مع المالية لتثبيت جميع عقود العاملين في وزارة الكهرباء*
2018/11/26 | 22:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

رئاسة مجلس النواب تتوصل لاتفاق مع المالية لتثبيت جميع عقود العاملين في وزارة الكهرباء*

توصلت هيئة رئاسة مجلس النواب ، الى تثبيت جميع الموظفين العاملين بصفة عقد في وزارة الكهرباء .وصرح السيد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب بانه بعد بذل جهود استثنائية من من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب ، وبالاتفاق مع وزارة المالية والمداولة مع وزارة الكهرباء ، انتهت باتخاذ قرار ادراج تثبيت جميع الموظفين العاملين بصفة عقد في وزارة الكهرباء ، ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠١٩ .وان الدور الكبير الذي بذل من العاملين على مدى السنوات الماضية محل تقدير ، ولإنصاف جهودهم وحثهم على تقديم الافضل للمستقبل وتحسين واقع الطاقة الكهربائية التي تشكل عَصّب الحياة في العراق .

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