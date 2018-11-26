2018/11/26 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسائلة والعدالة وراء تأجيل جلسة اكمال الكابينة الوزارية الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المسائلة والعدالة وراء تأجيل جلسة اكمال الكابينة الوزارية الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المسائلة والعدالة وراء تأجيل جلسة اكمال الكابينة الوزارية الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).