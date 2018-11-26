2018/11/26 | 22:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النقل : تكليف المالكي بإدارة الشركة العامة لموانئ العراق
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النقل : تكليف المالكي بإدارة الشركة العامة لموانئ العراق) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النقل : تكليف المالكي بإدارة الشركة العامة لموانئ العراق) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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