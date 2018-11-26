تاجيل جلسة البرلمان للثلاثاء من الاسبوع المقبل

2018/11/26 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين - بغداد]اجل مجلس النواب، الاثنين، جلسة الى الثلاثاء من الاسبوع المقبل.وذكر المجلس في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم، "السيدات السادة اعضاء مجلس النوابلغاية الان لم تصل الى مجلس النواب السيرة الذاتية للمرشحين لإكمال الكابينة الوزاريةوبعد التواصل مع السيد رئيس مجلس الوزراء د عادل أكد بانه اكمل الإجراءات التدقيقية [مسائلة و نزاهة و غيرها] لخمسة من الشخصيات و هنالك ٣ وزارات لازال اسماء مرشحيها قيد الدراسة و التدقيق من الجهات المعنية.وتابع "لذلك ترى رئاسة مجلس النواب ان يتم عقد الجلسة الاعتيادية في الأسبوع القادم [الثلاثاء ٤١٢٢٠١٨].وسيتم عرض الكابينة الوزارية في حال ورود السير الذاتية للمرشحين قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت يسمح للسيدات والسادة النواب دراستها".

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