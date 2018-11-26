ريال مدريد يتخذ قراراً بشأن التعاقد مع ديبالا

2018/11/26 | 22:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادكشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم، أن نادي ريال مدريد اتخذ قرارًا تجاه نجم فريق يوفنتوس "باولو ديبالا".ولكن وفقًا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن "إدارة اللوس بلانكوس قررت أن تصرف النظر عن فكرة الظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ25 عامًا".

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