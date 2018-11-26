English | وظائف


ريال مدريد يتخذ قراراً بشأن التعاقد مع ديبالا
2018/11/26 | 22:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادكشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم، أن نادي ريال مدريد اتخذ قرارًا تجاه نجم فريق يوفنتوس "باولو ديبالا".ولكن وفقًا لشبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن "إدارة اللوس بلانكوس قررت أن تصرف النظر عن فكرة الظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ25 عامًا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يتخذ قراراً بشأن التعاقد مع ديبالا) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ريال مدريد يتخذ قراراً بشأن التعاقد مع ديبالا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ رئيس أوكرانيا يصدر مرسوماً بفرض الأحكام العرفية لمدة 60 يوماً
⋙ "نايمكس" يتعافي عند التسوية ويسجل أكبر مكاسب يومية بشهرين
⋙ بالوثائق.. تواقيع نيابية لغرض سحب الثقة عن بعض وزراء حكومة عبد المهدي
⋙ عبد المهدي يناقش مع نواب نينوى ومحافظها الأوضاع الأمنية وملف النازحين
⋙ حصيلة اليوم من الدوري السلوي الممتاز
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | الموارد المائية للفرات : ‎%‎70 من امطار الشتاء بالعراق هطلت في ليلة واحدة ...
⋙ مباشر بالفيديو.. هبوط المسبار “InSight” على سطح المريخ
⋙ بالصور || تونس العاصمة الآن .. الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة ضد قدوم محمد بن سلمان
الأكثر شيوعا