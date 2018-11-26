العبار: الغاء النقاط الكمركية بين الاقليم والمحافظات المحاذية “خطوة نحو محاربة الفساد”

2018/11/26 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى

أكد عضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار أن” الغاء النقاط الكمركية بين اقليم كردستان والمحافظات المحاذية له تعد خطوة ناجحة نحو محاربة الفساد وتخفيف عن كاهل المواطن العراقي”.

وقال العبار في تصريح صحفي, إن” تلك النقاط ساهمت وبشكل ملحوظ في ارتفاع اسعار السلع بشتى انواعها وانها مثلت مخالفة للقانون وان المتضرر الوحيد منها هو المواطن مشيرا إلى أن” القانون ينضم عمل منافذ كمركية على الحدود الدولية مع الدول المجاورة للبلد وليس بين المحافظات”.

وختم العبار تصريحه بالقول إن” المواطن العراقي يأمل من حكومة عبد المهدي مزيدا من القرارات التي من شأنها رفع المستوى المعاشي وتحقيق الازدهار الاقتصادي”

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