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المنافذ الحدودية تعلن ضبط عراقي وبنغالي بحوزتهما جوازات مزورة في مطار بغداد
2018/11/26 | 22:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية منفذ مطار بغداد الدولي، الاثنين، عن أحالة مسافرين عراقي وبنغلاديشي للقضاء لحوزتهما جوازات مزورة.

وقالت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه تمت “أحالة مسافرين عراقي وبنغلاديشي للقضاء بحوزتهما جوازات مزورة”، مبينة، أن العملية تمت “في منفذ مطار بغداد”.

وأضافت الهيئة، أن “ذلك تم بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزورة”، مؤكدة “اتخاذ الاجراءات القانونيه بحقهما واحالتهما للقضاء عبر مركز شرطة المطار”.

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