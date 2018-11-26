جولدمان ساكس يكشف تأثير رفع معدلات الفائدة على الأسواق المالية

2018/11/26 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف محللون في بنك "جولدمان ساكس" عن تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على الأوضاع المالية والاقتصاد بالولايات المتحدة.

وقال "دان سترويفين" ومحللين آخرين في البنك بمذكرة للعملاء، يوم الأحد، إن ارتفاع لمعدلات الفائدة بنحو 1.5% سيؤدي إلى صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات بمقدار 45 نقطة أساس، وخفض أسعار الأسهم بنسبة 9% وتعزيز الدولار بنحو 4% وفقاً لو كالة "بلومبرج".

وأضاف البنك أنه على الرغم من ذلك فإن تحركات السياسة النقدية المنتظرة سيكون لها تأثير أصغر بكثير.

وتشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم برفع معدل الفائدة بنحو 1% أو أقل على مدار العام الجاري، من بينمها زيادة 75 نقطة أساس خلال 3 مرات بالعام الجاري، لكن هناك تكهنات بأن البنك قد يتوقف عن رفع معدلات الفائدة في العام المقبل بعد تقلبات الأسواق المالية التي ظهرت منذ أوائل أكتوبر.

وعلى خلفية عمليات رفع معدلات الفائدة، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية بالفعل بأكثر من 60 نقطة أساس، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 1.5%، بينما صعد مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسة بنحو 4% منذ بداية العام.

وأضاف البنك أن تراجع معدل البطالة بنحو 1% سيزيد من نمو الأجور بنسبة 0.35%، لكنه سيؤدي إلى ارتفاع متواضع بنحو 0.1% في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.

ونصح المحللون بعدم التفسير الآلي المفرط لدراستهم، مشيرين إلى أن العلاقات بين العوامل المختلفة يمكن أن تتغير بمرور الوقت، وأن الظروف المالية تتأثر بالعديد من الأشياء بخلاف سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتوقع المحللون زيادة احتمالية حدوث ركود اقتصادي إلى نحو 26% خلال العامين المقبلين، و43% خلال فترة الثلاثة أعوام القادمة.

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