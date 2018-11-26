المرور تعلن اسماء الطرق المشمولة بفتح المنطقة الخضراء

2018/11/26 | 23:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تعلن اسماء الطرق المشمولة بفتح المنطقة الخضراءأكدت مديرية المرور العامة، العمل برفع الحواجز الكونكريتيه من بوابات المنطقة الخضراء.وذكر كتاب صادر من أمر مفرزة مرور المنطقة الخضراء “انه بناءً على الاوامر الصادرة من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي ومتابعة مستمرة مع قيادة الفرقة الخاصة تم العمل برفع الحواجز الكونكريتيه من بوابات المنطقة الخضراء وحسب المداخل المقترح افتتاحها”.وأضاف ان فتح الطرق المؤيدة الى المنطقة الخضراء سيكون من مدخل تقاطع دمشق من جانب الكرخ ويكون دخول المركبات من هذه البوابة وباتجاه تقاطع عمان وصولاً الى ساحة 14 تموز ساحة المقاتل وباتجاه جسر المعلق عبوراً ووصولاً الى جانب الرصافة ساحة الحسنين.وتابع “كما سيكون الفتح ايضاً من مدخل ساحة الحسنين جانب الرصافة ويكون دخول المركبات هذا الجانب وباتجاه جسر المعلق وساحة 14 تموز ساحة المقاتل وباتجاه تقاطع عمان وصولا تقاطع دمشق”.وأشار الى” فتح الطريق من تقاطع عمان باتجاه سريع القادسية وساحة النسور وكذلك طريق مطار بغدادالدولي بالاضافة الى فتح الطريق المساعد والطريق النازل من نفق الزيتون باتجاه تقاطع عمان المنطقة الخضراء”.وكانت القوات الامنية بدأت، الاسبوع الجاري، برفع عدد من الجدران الإسمنتية المحيطة بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، لإعادة فتح المنطقة التي تضم مبان رسمية وسفارات بشكل جزئي.

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