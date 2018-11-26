مسبار ناسا يهبط بسلام في المريخ

2018/11/26 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} بعد رحلة استمرت أكثر من 6 أشهر، نجح المسبار "إنسايت" التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية {ناسا} بالهبوط على سطح المريخ، في حدث تاريخي شاهده العالم.واستمرت مرحلة الهبوط حوالي 13 دقيقة، وقام المسبار بملامسة سطح الكوكب الأحمر عند الساعة 11:53، حيث يهدف لاستكشاف الجزء الداخلي للكوكب.ونجح المركبة الفضائية التي حملت المسبار "إنسايت" في اختراق السماء الوردية للكوكب بسرعة 19 ألفا و310 كيلومترات في الساعة.

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