English | وظائف


مسبار ناسا يهبط بسلام في المريخ
2018/11/26 | 23:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {دولية:الفرات نيوز} بعد رحلة استمرت أكثر من 6 أشهر، نجح المسبار "إنسايت" التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية {ناسا} بالهبوط على سطح المريخ، في حدث تاريخي شاهده العالم.واستمرت مرحلة الهبوط حوالي 13 دقيقة، وقام المسبار بملامسة سطح الكوكب الأحمر عند الساعة 11:53، حيث يهدف لاستكشاف الجزء الداخلي للكوكب.ونجح المركبة الفضائية التي حملت المسبار "إنسايت" في اختراق السماء الوردية للكوكب بسرعة 19 ألفا و310 كيلومترات في الساعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسبار ناسا يهبط بسلام في المريخ) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسبار ناسا يهبط بسلام في المريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).


كامل التفاصيل في: الفرات نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ كوفاتش يؤكد أنه "مقاتل" يرفض الاستسلام
⋙ فورمولا وان: فيتل وفيراري يبدآن التفكير بالموسم المقبل
⋙ دي فرانشيسكو : الريال يبقى قوياً رغم تعثراته
⋙ شاهد بالفيديو | الامطار تلتحق بالاهمال ... لتكون النتيجة سقوط "سقف" احدى المدارس في محافظة المثنى
⋙ ترامب: ليس راضياً عن خطة جنرال موتورز لخفض التكاليف
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | الامطار تلتحق بالاهمال ... لتكون النتيجة سقوط "سقف" احدى المدارس في محافظة المثنى
⋙ شاهد بالفيديو | بصراحة مع عدنان الطائي -" عناد السيد والحاج ..يطيح باحلام عبدالمهدي " 26/11/2018
⋙ بالصور || تونس العاصمة الآن .. الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة ضد قدوم محمد بن سلمان
الأكثر شيوعا