هذا ما وجه اليه عبد المهدي بشأن نينوى

2018/11/26 | 23:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين – بغداد]وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالعمل الفوري لتحقيق مطالب حكومة نينوى عقب لقاءه بمجموعة من ممثلي المحافظة.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تابعته وكالة كل العراق [أين] ان" عبد المهدي بحث خلال اجتماعه مع نواب محافظة نينوى بحضور محافظ نينوى وقائد العمليات ورئيس مجلس المحافظة، الاوضاع الامنية في المحافظة واستقرارها وإعمارها وموضوع النازحين والجانب الخدمي والزراعي والصناعي والانساني والاستثمار وموازنة المحافظة للسنة المالية 2019".ولفت الى ان" النواب ومحافظ ورئيس مجلس محافظة نينوى وقائد عملياتها قدموا شرحا مفصلا عن اوضاع المحافظة".وأشار ان" عبد المهدي رحب في بداية اللقاء بالنواب وبقية الحضور"، مبينا ان" اللقاء بنواب المحافظات سيكون تباعا من اجل ايجاد حلول للاشكالات القائمة والمساهمة ببلورة رؤية للمرحلة المقبلة لتوفير كل ما يخدم المواطنين".وذكر رئيس مجلس الوزراء ان" تنسيق العمل والتفاهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية امر مهم ومفيد جدا"، مشيرا الى" أهمية محافظة نينوى باعتبارها واحدة من منارات العلم والثقافة و ضرورة العمل بكل جدية لغرض إعادتها الى وضعها الطبيعي وان تبقى هذه المحافظة مناراً و مثالا ً لوحدة البلاد من خلال تعايش مختلف المكونات فيها".وأضاف" اننا يجب ان نعمل بخطوات عملية ليشعر اهالي الموصل بان الجميع يقومون بواجباتهم بشكل صحيح وبالتالي ينعكس ايجابا على واقع المحافظة".ووجه عبد المهدي" بالعمل الفوري على تحقيق مطالب المجتمعين في كل ما يمكن تحقيقه عبر اجراءات ادارية من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وفيما يخص صلاحيات الجهات الحكومية، وكذلك تهيئة المواضيع التي يتطلب عرضها على مجلس الوزراء فيما يخص مسألة المفصولين و الموازنة المالية وغيرها من المواضيع والخروج بقرارات تخدم اهالي محافظة نينوى".

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