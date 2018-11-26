الإكوادور تدعم خفض إنتاج أوبك

2018/11/26 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصادية- كلكامش برس؛ قال كارلوس بيريز وزير الطاقة الإكوادوري؛ اليوم الاثنين؛ إن بلاده ستدعم قرارا من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بخفض إنتاج النفط عندما تجتمع المنظمة الأسبوع المقبل في فيينا.وعلق بيريز خلال جولة في حقل نفطي بمنطقة الأمازون قائلا “سندعمه لأنه سيحقق أثرا إيجابيا؛ في اللحظة التي نسيطر فيها على مخزونات الخام، سيكون […]

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