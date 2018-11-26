عملة الأرجنتين تهبط 3.5% بعد بيانات سلبية

2018/11/26 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت عملة الأرجنتين بأكثر من 3.5% أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الإثنين بعد بيانات اقتصادية سلبية.

وأظهرت بيانات رسمية، تراجع النشاط الاقتصادي في الأرجنتين على أساس سنوي للشهر السادس على التوالي بنحو 5.8% في سبتمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليتجاوز توقعات المحللين.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع البيزو الأرجنتيني بنسبة 3.6% مقابل الدولار إلى 38.8493 بيزو، وهي أكبر نسبة هبوط منذ 1 أكتوبر الماضي.

وتعتبر عملة الأرجنتين الأسوأ أداءً في العالم حتى الآن في 2018 حيث تراجعت بأكثر من 51% رغم رفع البنك المركزي في البلاد معدلات الفائدة إلى 60%.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على زيادة الخط الائتماني المقدم للأرجنتين لـ56.3 مليار دولار مع إقرار صرف مبلغ 5.7 مليار دولار من القرض على الفور.

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