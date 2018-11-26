2018/11/26 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن بلاده ستصبح ممرا لنقل الكهرباء إلى العالم، وذلك من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية وقبرص.وأوضح شاكر، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الكهرباء: سنصبح ممرا لنقل الكهرباء إلى العالم اسرار ميديا.

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