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وزير الكهرباء: سنصبح ممرا لنقل الكهرباء إلى العالم
2018/11/26 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن بلاده ستصبح ممرا لنقل الكهرباء إلى العالم، وذلك من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية وقبرص.

وأوضح شاكر، […]

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