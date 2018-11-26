العبيدي: نحن أمام خطر حقيقي يهدد العراق وشعبه!

2018/11/26 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن محافظة نينوى خالد العبيدي، إنه "مع استمرار الانفلات الإداري وضعف الخدمات وانتشار الجريمة المنظمة، والفشل في إعادة إعمار محافظة نينوى التي مضى على تحريرها نحو عام كامل، ومع فقدان الشباب العاطلين الأمل بمستقبلهم، ومع عدم وجود قيادة وسيطرة فاعلين على

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