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الأنواء الجوية تتوقع أن تشهد البلاد أجواء متباينة اليومين القادمين وسقوط أمطار الخميس
2018/11/26 | 23:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين ان تشهد البلاد اجواء متباينة غدا وبعده ..ممطرة الخميس وبعده بدرجة حرارة 20 مئوية.

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