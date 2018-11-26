الأنواء الجوية تتوقع أن تشهد البلاد أجواء متباينة اليومين القادمين وسقوط أمطار الخميس

2018/11/26 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين ان تشهد البلاد اجواء متباينة غدا وبعده ..ممطرة الخميس وبعده بدرجة حرارة 20 مئوية.

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