تقرير| بعد البصرة.. بابل في مرمى المخططات الطائفية الإيرانية

2018/11/26 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر مراقبون، من المخططات الإيرانية التي تنتاب المحافظات العراقية الواحدة تلو الأخرى.



تنفيذًا لأهداف طائفية وميليشياوية تريد طهران تحقيقها.

وقالوا إن ما تكشف مؤخرًا، من إصرار إيراني على عدم عودة النازحين الى جرف الصخر ومحافظة بابل يفضح أهداف طهران ومخططاتها.

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