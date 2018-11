بالفيديو: إنييستا يتخلى عن رصانته ويتورط في شجار بالدوري الياباني

2018/11/26 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر شهدت مباراة شيميزو إس بالس وفيسيل كوبي في الدوري الياباني أحداثًا مؤسفة ومشاجرات جماعية كان من أحد أبطالها النجمين أندريس إنييستا ولوكا بودولسكي لاعبي فريق فيسيل كوبي.

Lukas Podolski and Andres Iniesta were caught up in ugly scenes at the end of a J-League thriller.



pic.twitter.com/3jOcEz7niX

— ESPN FC (@ESPNFC) November 25, 2018المباراة التي أقيمت في إطار مباريات الأسبوع الـ 33 من الدوري الياباني كانت تشهد تقدم فيسيل كوبي على مضيفه بثلاثية مقابل هدف حتى الدقيقة 87 من عُمر المباراة.



ولكن حكم المباراة قام بإشهار البطاقة الحمراء للاعبين من فريق فيسيل كوبي في آخر عشر دقائق، وهم لاعب الوسط الياباني ناويوكي فوجيتا صاحب الهدف الأول في الدقيقة 83، ثم المهاجم البرازيلي لويس ويلنجتون دي سوسا في الدقيقة 90.

أصحاب الأرض استطاعوا الاستفادة من النقص العددي وعادلوا النتيجة ليتحول ملعب المباراة بعد ذلك إلى ساحة للقتال بين لاعبي الفريقين.

يذكر أن نجم برشلونة السابق أندريس إنييستا يزامل اللاعب الألماني لوكاس بودولسكي نجم بايرن ميونيخ وآرسنال السابق في صفوف فيسيل كوبي الياباني.

