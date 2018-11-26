الزمالك يواصل تربعه على القمة بثلاثية في شباك الجونة

2018/11/26 | 23:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر واصل قطار الزمالك، انطلاقته وحفاظه على قمة جدول الدوري المصري، بعد تحقيق الفوز السادس على التوالي في البطولة، بثلاثية نظيفة على حساب الجونة.

الزمالك استضاف الجونة في إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدوري المصري، على ستاد بتروسبورت.

أولى الهجمات الخطرة في اللقاء كانت من نصيب الجونة في الدقيقة 24 بعد تصويبة من أحمد مجدي، ولكن جنش تصدى لها على مرتين بعدما ارتطمت الكرة بالقائم.



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ورد الزمالك على سيطرة الجونة في الدقيقة 31، وحينها أهدر كهربا فرصة محققة، لتتوالي بعدها هجمات الزمالك حتى نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني، الزمالك سيطر عليه منذ بدايته بهدف مبكر في الدقيقة 47 عن طريق فرجاني ساسي، بعد كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها بركلة في شباك الضيوف.

واشتعلت المباراة في آخر 25 دقيقة، وسجل البديل عمر السعيد الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 67 بعد عرضية من كهربا قابلها السعيد بلمسة في المرمى الخالي.

وسريعاً أضاف كهربا الهدف الثالث، بعد كرة طويلة جعلته في وضع انفراد بمرمى الجونة ليضع الكرة من فوق الحارس، ليطلق رصاصة الرحمة على الضيوف.

وبعد ثلاث دقائق من هدف كهربا، وبكرة سريعة حصل الجونة على ركلة جزاء، تقدم لها أحمد مجدي، ولكن تألق جنش وحافظ على نظافة شباكه، لتنتهي المباراة بفوز الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.

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