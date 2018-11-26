العاني: تشكيل لجنة عالية المستوى لدراسة وضع البطاقة التموينية

2018/11/26 | 23:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة، تجهيز الحصة التموينية كاملة وتفعيل الدور الرقابي على مواقع التجهيز والوكلاء.

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