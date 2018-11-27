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موصليون “سعداء” بحافلات النقل الجماعي.. هل انتهى عهد الكوستر؟!
2018/11/27 | 00:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس  على الرغم من كونها خطوة طبيعية ومألوفة في اغلب مدن العالم والجوار، إلا أن دخول حافلات النقل الجماعي إلى شوارع الموصل، الإثنين،  شكل “مناسبة سارة” لأهالي المدينة الذين عبروا عن سعادتهم ببدء عمل خطوط حافلات النقل الجماعي في مدينتهم.  ويقول مراسل ناس في الموصل، (26 تشرين الثاني 2018) إن الحافلات  الحكومية بدأت […]

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