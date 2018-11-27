2018/11/27 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس على الرغم من كونها خطوة طبيعية ومألوفة في اغلب مدن العالم والجوار، إلا أن دخول حافلات النقل الجماعي إلى شوارع الموصل، الإثنين، شكل “مناسبة سارة” لأهالي المدينة الذين عبروا عن سعادتهم ببدء عمل خطوط حافلات النقل الجماعي في مدينتهم. ويقول مراسل ناس في الموصل، (26 تشرين الثاني 2018) إن الحافلات الحكومية بدأت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موصليون “سعداء” بحافلات النقل الجماعي.. هل انتهى عهد الكوستر؟!) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موصليون “سعداء” بحافلات النقل الجماعي.. هل انتهى عهد الكوستر؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).