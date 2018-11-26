تقرير/ رفض شعبي وسياسي يطال ابن سلمان في أول جولة عربية له منذ مقتل خاشقجي

2018/11/27 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مظاهر الرفض والاستنكار تمثلت بتحركات شعبية وسياسية وأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من البلدان، في صورة واضحة تعبر عن استياء مواطنين ونشطاء من تلك الزيارة، على خلفية سياسات ابن سلمان المتعلقة بارتكاب الجرائم في اليمن، واغتيال الصحفي جمال خاشقجي.وعبر المصريون عن رفضهم لزيارة ابن سلمان لبلادهم، واصفين إياها بـ"العار"، فيما أعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن "شديد امتعاضها" من زيارة ابن سلمان للقاهرة، وذلك في بيان بعنوان "لا أهلا ولا سهلا".وأرجعت الحركة الرفض إلى كون ابن سلمان، "أحد مهندسي انتزاع جزيرتي تيران وصنافير المصريتين"، في إشارة للتنازل المصري عنهما قبل عامين، بخلاف اعتبار الزيارة "محاولة لتجميل صورته نتيجة جريمة قتل خاشقجي".ووسط صمت رسمي وتأييد مناصرين للنظام للزيارة عبر منصات التواصل في وجه المعارضين، رفض عشرات الصفحيين بمصر، وكذلك حركة رافضة للتطبيع مع "إسرائيل"، في بيانين منفصلين الزيارة لأسباب تتعلق بمقتل خاشقجي والتدهور في اليمن، والتطبيع مع تل أبيب.أما في تونس، يواصل التونسيون تعبيرهم عن رفضهم لزيارة بن سلمان المتوقعة غداً الثلاثاء للبلاد، مهددين بالاحتجاج أمام مطار قرطاج يوم وصوله، فيما قدمت مجموعة من المحامين اليوم الاثنين، دعوى قضائية مستعجلة لدى المحكمة، لمنع زيارة بن سلمان إلى البلاد.وقامت نقابة الصحفيين التونسين بتعليق معلقات على مبناها تعبيرا عن رفضها لزيارة ولي العهد السعودي لتونس، معتبرة في بيان لها، أن جولة ابن سلمان، "تبييض لسجله الدامي، في اغتيال خاشقجي، فضلا عن انتهاكات في الملف الحقوقي، وعادة ما تنفي المملكة تلك التهم".وانضمت الجزائر لقائمة الدول الرافضة لزيارة ابن سلمان، حيث خلف الإعلان غير الرسمي عن زيارة ابن سلمان المرتقبة للجزائر، مطلع كانون الأول المقبل، جدلا في الجزائر خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلق ناشطون حملات معارضة لقدومه.فيما قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، السبت الماضي، إن الزيارة المرتقبة لابن سلمان إلى بلاده خلال هذه المرحلة لا تخدم صورتها عربيا ودوليا.وفي تصريحات صحفية، أضاف مقري، "لقد وصل الحد اليوم في السعودية إلى القتل الجماعي في اليمن، وسجن كل واحد يقول كلمة، حتى ولو كانت لطيفة في حق ولي العهد، هناك أعداد هائلة من المهددين والسجناء والقتلى وآخرها قضية خاشقجي كما تعلمون".وفي موريتانيا، نقلت تقارير صحفية موريتانية، أنه تم تحديد 2 كانون الأول المقبل، موعدًا للزيارة التي سيقوم بها ابن سلمان إلى نواكشوط، في طريق عودته من المشاركة بقمة العشرين في الارجنتين.وفي مقابل تأييد للزيارة من مناصرين للحكومة، هناك دعوات من شخصيات سياسية وثقافية بنواكشوط لمقاطعة زيارة ابن سلمان على اعتبار أنها "تبييض لصورته".وتواجه السعودية أزمة دولية كبيرة على خلفية قضية خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 تشرين الأول الماضي، مقتله داخل قنصليتها في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار. انتهى.ص.هـ.ح.

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