ماكرون يعرب عن خشيته على سمعة فرنسا من مشاهد المظاهرات

2018/11/27 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال متحدث باسم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس حذر وزراء حكومته، اليوم الاثنين ( 26 تشرين الثاني 2018 )، من أن "مشاهد المعارك" في احتجاجات في مطلع الأسبوع، شملت مظاهرات في باريس احتجاجا على الضرائب، قد تؤثر في ثقة المستثمرين وإنه يتعين على الحكومة الرد.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه على آلاف المتظاهرين، الذين حطموا مطاعم وواجهات متاجر في شارع الشانزيليزيه يوم السبت الماضي.ويطالب المحتجون منذ عشرة أيام بخفض جميع الضرائب، وبحل الجمعية الوطنية البرلمان، وقد خرجوا في أنحاء فرنسا مرتدين سترات صفراء، احتجاجا على تدهور المقدرة الشرائية للفرنسيين وحالات الخصخصة، وقاموا بسد الطرقات إلى محطات الوقود والفضاءات التجارية الكبرى، وتقترح هذه الحركة الاجتماعية إدراج جميع المطالب للتصويت عليها في استفتاء شعبي.ويقول ممثلون عن أصحاب "السترات الصفراء" الذين شكلوا وفدا يمثلهم، إنهم يريدون أن يتواصلوا جديا مع ممثلين في الدولة والحكومة، التي قالت إنها مستعدة للحوار وفق شروط معينة، منها التراجع عن المطالبة بحل الجمعية الوطنية أو باستقالة رئيس الجمهورية.انتهى.ص.هـ.ح.

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