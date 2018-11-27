تأجيل انطلاق مباراة بيرنلي ونيوكاسل بسبب سقوط مراقب اللقاء مغشيا عليه

2018/11/27 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت مدينة جنوة الإيطالية استضافة المباراة المؤجلة في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس لأندية أمريكا الجنوبية لكرة القدم بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، مؤكدة على دور المهاجرين من المدينة الإيطالية في تأسيس الناديين المنتميان لبوينس ايرس.

وتم تأجيل مباراة إياب النهائي مرتين بعد أن كان من المقرر إقامتها مطلع هذا الأسبوع، عقب تعرض الحافلة التي تقل تشكيلة فريق بوكا لهجوم من قبل جماهير المنافس خارج استاد المونومنتال، التابع لريفر في بوينس ايرس يوم السبت الماضي، ما أدى لإصابة العديد من اللاعبين.

وتم تأجيل انطلاق المباراة يوم السبت الماضي قبل أن يتم تأجيلها لليوم التالي، ويوم الأحد، تأجلت المباراة ثانية، وذلك قبل ساعات من انطلاقها عقب إعلان بوكا أن لاعبيه ليسوا في حالة مناسبة لخوض المباراة.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولو اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة (الكونميبول) بمسؤولي الناديين غدا، الثلاثاء، لمناقشة الموعد الجديد ومكان إقامة المباراة، وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد بوكا بالتعادل 2-2.

وأكد مجلس مدينة جنوة في بيان اليوم، الإثنين، أنها أرسل للناديين يعرض عليهما استضافة المباراة.

وتعد كأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية المعادلة لدوري أبطال أوروبا، وهذه هي المرة الأولى التي يبلغ فيها فريقان من نفس المدينة نهائي البطولة.

وأضاف مجلس المدينةأ “عميقة هي تلك الروابط التي توحد الناديين الكرويين الأرجنتينيين، وكلاهما تأسس بواسطة المهاجرين القادمين من جنوة في بداية القرن العشرين، مع عاصمة إقليم ليجيورين (جنوة)”.

وأضاف ستيفانو انسالوني، مدير إدارة الرياضة بالمدينة، “سنكون في غاية الشعور بالفخر لاستضافة الأندية المهمة مثل بوكا وريفر في مدينتنا والترحيب بهما فيما يعد أيضا لقاء في بلدهما الأصلي”.

وتابع “ستكون هذه فرصة إضافية أن يرى العالم جنوة في هذا الوقت الصعب وتجديد الشعور العميق بالصداقة التي توحدنا تاريخيا مع هذه الجاليات”.

ولا تزال المدينة تتعافى من حادث وقع في أغسطس/ آب الماضي عندما انهار جسر، ما أدى لمقتل 43 شخصا.

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