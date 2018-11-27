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ردا على مشروع قانون تونسي …مفتي مصر: المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة “أمر مخالف للشريعة الإسلامية”
2018/11/27 | 00:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أكد مفتي الديار المصرية شوقي علّام في بيان يوم الإثنين 26 نوفمبر 2018 أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة “أمر مخالف للشريعة الإسلامية”.

وجاء بيان المفتي المصري […]

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