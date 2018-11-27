2018/11/27 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا أكد مفتي الديار المصرية شوقي علّام في بيان يوم الإثنين 26 نوفمبر 2018 أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة “أمر مخالف للشريعة الإسلامية”.وجاء بيان المفتي المصري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ردا على مشروع قانون تونسي …مفتي مصر: المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة “أمر مخالف للشريعة الإسلامية” اسرار ميديا.

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