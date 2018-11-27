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مؤسسات الإعلام العام تُطلق منصة “Culture Prime”: أول محتوى ثقافي 100% فيديو موجه للشباب
2018/11/27 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اسرار ميديا أعلنت ثلاثة من أقطاب الإعلام العمومي الفرنسي عن إنشاء وسيلة إعلامية جديدة متخصصة بالفيديو وتتوجه أساساً إلى جمهور الشباب قريباً تهدف إلى تقديم “أول منصة لمحتوى ثقافي” مخصص […]

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