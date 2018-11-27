English | وظائف


شاهد بالفيديو | بصراحة مع عدنان الطائي -
2018/11/27 | 00:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | بصراحة مع عدنان الطائي -" عناد السيد والحاج ..يطيح باحلام عبدالمهدي " 26/11/2018

مصدر الفيديو: jltHbpAg9Y8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | بصراحة مع عدنان الطائي -" عناد السيد والحاج ..يطيح باحلام عبدالمهدي " 26/11/2018) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو | بصراحة مع عدنان الطائي -" عناد السيد والحاج ..يطيح باحلام عبدالمهدي " 26/11/2018) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).


كامل التفاصيل في: قناة دجلة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | الامطار تلتحق بالاهمال ... لتكون النتيجة سقوط "سقف" احدى المدارس في محافظة المثنى
⋙ ترامب: ليس راضياً عن خطة جنرال موتورز لخفض التكاليف
⋙ الدفاع المدني يكافح حريقا نشب في سوق القيصرية بكركوك
⋙ البرلمان يرد على فتوى تحريم رواتب النواب ويوضح حقيقة مزاولتهم لاعمال اخرى
⋙ مؤسسات الإعلام العام تُطلق منصة “Culture Prime”: أول محتوى ثقافي 100% فيديو موجه للشباب
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | الامطار تلتحق بالاهمال ... لتكون النتيجة سقوط "سقف" احدى المدارس في محافظة المثنى
⋙ مؤسسات الإعلام العام تُطلق منصة “Culture Prime”: أول محتوى ثقافي 100% فيديو موجه للشباب
⋙ بالصور || تونس العاصمة الآن .. الاحتجاجات في شارع الحبيب بورقيبة ضد قدوم محمد بن سلمان
الأكثر شيوعا