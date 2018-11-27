2018/11/27 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان يرد على فتوى تحريم رواتب النواب ويوضح حقيقة مزاولتهم لاعمال اخرى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرد على فتوى تحريم رواتب النواب ويوضح حقيقة مزاولتهم لاعمال اخرى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يرد على فتوى تحريم رواتب النواب ويوضح حقيقة مزاولتهم لاعمال اخرى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).