ناسا تبث الصورة الاولى لسطح المريخ من مسبار إنسايت وتفسر عدم الوضوح

2018/11/27 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بثت وكالة ناسا للفضاء، الاثنين، الصورة الاولى من سطح المريخ بعد هبوط المسبار “إنسايت” على سطح الكوكب الاحمر، فيما نوهت في موقعها الرسمي إلى أن عدم وضوح الصورة يعود لعدم رفع غطاء عدسة الكاميرا المصمم للوقاية من الاتربة والغبار المتصاعد اثناء عملية هبوط المسبار. وانفصل المسبار “إنسايت” عن الصاروخ، الذي حمله إلى المريخ قبيل […]

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