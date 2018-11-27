2018/11/27 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى الشعوب النابضة بالحياة ان تنتصر لهويتها ووجودها و لا يمكن ان ترضخ امام الظلم والطغيان، والمظلوم مهما طال به الزمان وهو قابع في سجون الظالمين ان ينتفض ضد هذا الظالم، وقد تختلف ثورة المظلوم في شكلها واساليبها، حيث ان ثورة العقل وتحرير الفكر من تبعيته للظالم من اهم مقومات النصر، واكاد اجزم ان مفتاح … غياب الوعي الجماهيري ومقومات الثورة

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