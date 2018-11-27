2018/11/27 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجر اجداده الروس من روسيا بعد ثورة اكتوبر1917 واستقروا في فرنسا , وهو من جيلهم الثالث , الذي ولد في فرنسا أواسط الخمسينات, واصبحت الفرنسية لغته الام طبعا , الا ان اللغة الروسية وثقافتها بقيت تعيش في اعماق روحه وقلبه وعقله, فهو روسي الاب والام و من (أب عن جد) , و (من سابع ظهر) … مع الكساندر الفرنسي الروسي في موسكو

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