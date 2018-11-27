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إغمض عينيك حتى تراني!!
2018/11/27 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- “أراه طريق الصواب: عرّفه به وأطلعه عليه , جعله ينظر إليه” رأى: أبصر بالعين ولرأى معانٍ متنوعة ومستفيضة وفقا لما يُراد منها.

ترى هل نبصر بعيوننا ما حولنا , أم ترانا نرى غير ذلك , ونتوهم بأننا نرى؟ لا أريد للقلم أن يتفلسف ويتعمق , لكنها ظاهرة سلوكية تتسبب بمواقف وتفاعلات خطيرة ينجم عنها تطورات … إغمض عينيك حتى تراني!!

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إغمض عينيك حتى تراني!! كتابات.

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