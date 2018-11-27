السعودية تشتري برنامج التجسس بيغاسوس من إسرائيل ب 55 مليون دولار ! شاهد كيف يعمل

2018/11/27 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسرار ميديا كشف تحقيق صحفي لصحيفة “هآرتس” العبرية في عددها الصادر الأحد أن مجموعة “أن أس أو” الإسرائيلية المتخصصة بتطوير برامج التجسس أبرمت صفحة مع مسؤولين سعوديين لبيعهم برنامج لاختراق […]

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