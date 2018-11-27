المرجع الفياض يتعرض لوعكة صحية تعطل درسه العلمي

2018/11/27 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} تعرض المرجع الديني الكبير، آية الله العظمى، الشيخ إسحاق الفياض، الى وعكة صحية مساء الأثنين في النجف الأشرف.وذكر مصدر لوكالة {الفرات نيوز}، ان "المرجع الفياض أصيب بإنفلونزا حادة وإلتهاب بمنطقة الصدر" مؤكدا ان "حالته الصحية لا تدعو للقلق بعد ان أطمأن عليه الأطباء".وأضاف، ان "الوعكة الصحية التي ألمت بالمرجع الفياض أستوجبت تعطيل درسه بالحوزة العلمية في خارج الفقه والأصول الى إشعار آخر".والمرجع محمد إسحاق الفياض {88 عاماً} هو مرجع من أصول إفغانية معاصر مقيم بمدينة النجف الأشرف، حيث يعد من المرجعيات الدينيَّة البارزة للشيعة الإثني عشريَّة في العراق وفي العالم.

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