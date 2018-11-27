2018/11/27 | 00:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | ساعة مكاشفة " ازمة الحكومة ..
ولعبة الكتل " 26_11_2018
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | ساعة مكاشفة " ازمة الحكومة .. ولعبة الكتل " 26_11_2018) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ولعبة الكتل " 26_11_2018
مصدر الفيديو: CPDGNrOeevE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو | ساعة مكاشفة " ازمة الحكومة .. ولعبة الكتل " 26_11_2018) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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