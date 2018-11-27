البيان الختامي لمؤتمر الوحدة الإسلامية: فلسطين هي القضية المركزية و

2018/11/27 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودعا البيان الختامي للمؤتمر الذي قرأه القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إلى ضرورة توحيد الصف وإنهاء الصراعات بين البلدان الإسلامية وداخلها عبر تحديد العدو بشكل دقيق.وأكد حمدان في البيان الختامي رفض المؤتمر "صفقة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وكل أشكال التسوية مع العدو الإسرائيلي، بالإضافة إلى رفض إلغاء حق العودة وتهويد القدس ونقل عاصمة الكيان المحتل إليها".وطالب البيان الختامي للمؤتمر بدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية والعمل على رفع الحصار عن غزة، كما رفض كل أنواع التطبيع السياسية والتجارية والثقافية والرياضية مع العدو الإسرائيلي.وشدد البيان على ضرورة إنهاء الحرب على اليمن وفك الحصار ومكافحة المجاعة الجماعية، ودعم الحل السياسي والجنوح إلى السلام عبر الحفاظ على وحدة التراب اليمني.انتهى.ص.هـ.ح.

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