الاستخبارات العسكرية تعتقل

2018/11/27 | 00:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت المديرية في بيان تلقت الغدير، نسخة منه، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 واثر معلومات استخبارية دقيقة ألقت القبض على أم الدواعش، وهي إحدى الإرهابيات المندسات بين النازحين في مخيم الجدعة في القيارة ب‍الموصل".وأضافت المديرية، أن "أم الدواعش كانت تعمل على إيصال المواد الغذائية للدواعش في أوكارهم، وهي من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة أربعة إرهاب".كما اعلنت المديرية عن اعتقال مسؤول الدعم اللوجستي لـ"داعش" في الموصل.وقالت في بيان آخر، إن "مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة تمكنت، اليوم، من القبض على مسؤول الدعم اللوجستي للدواعش ومتعاون مع احدى الارهابيات للقيام بهذه المهمة".واضافت المديرية، أن "المعتقل من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".وتعلن القوات الأمنية المشتركة بين الحين والآخر عن اعتقال مطلوبين للقضاء بتهم مختلفة بينها "إرهابية"، لاسيما في المناطق التي كان "داعش" الإرهابي يسيطر عليها قبل تحرير جميع الأراضي العراقية منالإرهابيين أواخر العام الماضي 2017.انتهى.ص.هـ.ح.

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