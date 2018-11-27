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2018/11/27 | 00:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: انتعشت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل مؤشر "داو جونز" أفضل أداء يومي في نحو 3 أسابيع مع تعافي قطاع التكنولوجيا.

وكان قطاع التكنولوجيا ضمن الأفضل أداءً في "وول ستريت" بقيادة سهم "أمازون" الذي ارتفع بنحو 5.3%.

كما تلقت الأسهم الأمريكية الدعم من قطاع الطاقة مع تعافي أسعار النفط بأكثر من 2% بنهاية جلسة اليوم.

فيما ارتفع سهم "جنرال موتورز" نحو 5% بعد أن أعلنت الشركة اعتزامها وقف 7 مصانع في الولايات المتحدة وكندا من أجل خفض التكاليف.

وعند ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.5% ليصل إلى 24640.2 نقطة، رابحاً 354.2 نقطة، وهي أكبر مكاسب يومية منذ جلسة 7 نوفمبر الجاري.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.5% إلى 26573.4 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.1% إلى 70181.8 نقطة.

وبحلول الساعة 9:06 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1% إلى 97.045.

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