أليجري: برشلونة هو المشرح الأقوى للفوز بدوري أبطال أوروبا

2018/11/27 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر شدد الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي على صعوبة مباراة فريقه امام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه يوفنتوس نظيره فالنسيا، مساء الغد في إطار مباريات الجولة الخامسة، للمجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وقال ألجيري في المؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب ان نحسم التأهل غداً أمام فالنسيا، سنلعب امام فريقاً خسر على أرضه مرة وحيدة خلال آخر 10 مباريات سيلعبوا مباراة مختلفة عن مباراة الدور الأول".



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وتابع: "ماتويدي وكيلليني سيتواجدان غدا، هما في حالة جيدة بدنيا وذهنيا، وسنقوم بتقييم حالة دي تشيليو أن كان سيجلس على مقاعد البدلاء أم يخرج من القائمة".

وواصل: "برشلونة فريق مرشح بقوة للحصول على دوري الأبطال هذا العام، في النسخة الماضية توقعت ريال مدريد أن يحقق اللقب وهذا العام أتوقع برشلونة".

الجدير بالذكر ان يوفنتوس يحتل صدارة مجموعة برصيد تسع نقاط، وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد، بينما يحل فالنسيا في المركز الثالث بخمس نقاط، وأخيراً يانج بويز بنقطة وحيدة.

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