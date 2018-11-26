إيسكو يقترب من آرسنال في صفقة تبادلية مع رامسي

2018/11/27 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد عماد فيسبوك تويتر كشفت صحيفة دون بالون الإسبانية عن رغبة نادي آرسنال الإنجليزي في التعاقد مع لاعب ريال مدريد الإسباني إيسكو في صفقة تبادلية ينتقل على إثرها لاعب المدفعجية أرون رامسي إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو.

ويعاني إيسكو البالغ من العُمر 26 عامًا من الجلوس على مقاعد البدلاء مع تولي المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري مهمة تدريب الفريق الأول لريال مدريد، حيث أشرك إيسكو في مباراة لمدة 90 دقيقة مرة وحيدة على عكس ما اعتاد عليه اللاعب الإسباني في حقبة المدرب زين الدين زيدان.

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واشترك إيسكو الموسم الماضي مع زيدان في 49 مباراة في مختلف المسابقات.

على الجانب الآخر قد يضطر آرسنال إلى إدخال اللاعب الويلزي أرون رامسي في صفقة الحصول على إيسكو حيث أن عقده سينتهي الصيف المقبل، مما يعني أنه قد يرجل دون مقابل عن صفوف الفريق اللندني.

وسيجد آرسنال منافسة شرسة من ناديي ميلان ونابولي الذين يرغبان في الظفر بتوقيع إيسكو أيضًا.

ومن المتوقع أن يطلب ريال مدريد مبلغ يقدر بـ 70 مليون يورو للتخلي عن خدمات إيسكو.

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