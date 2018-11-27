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علام يدل رؤية القهوة بالمنام؟
2018/11/27 | 01:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القهوة من المشروبات المحببة لدى الأغلبية، وهي الأوسع انتشاراً على مستوى العالم، فهل رؤيتها في المنام دليل خير أم شر؟ تابع معنا تفسير رؤية القهوة في المنام.

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