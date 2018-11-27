الأحزاب السياسية نكثت عهدها مع عبد المهدي ولم تمنحه حرية اختيار تشكيلته الحكومية

2018/11/27 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر مطلعة: عبد المهدي منزعج من الخلافات السياسية وعدم التوصل لاتفاق، ويبدو أنه لم يكن يتوقع أن الأمر سيشتد عليه لهذه الدرجة، فقد حصل على وعودٍ كثيرة بمنحه الحرية الكاملة لاختيار وزرائه الجدد في الحكومة، لكنه فوجئ بأن لهجة الأحزاب وقادتها تبدلت وتحوَّلت

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