دراسة: الطلاق يرتبط بعمرك!

2018/11/27 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أجرتها مجموعة من علماء جامعة "يوتا" الأميركية أن عمر المرأة في بدء الزواج يؤثّر على مدى استمرارية العلاقة مع الزوج.

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