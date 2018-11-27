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دراسة: الطلاق يرتبط بعمرك!
2018/11/27 | 01:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشفت دراسة أجرتها مجموعة من علماء جامعة "يوتا" الأميركية أن عمر المرأة في بدء الزواج يؤثّر على مدى استمرارية العلاقة مع الزوج.

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