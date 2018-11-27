توترات البحر الأسود ومكاسب الأسهم والنفط محور الأسواق العالمية اليوم

2018/11/27 | 01:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من- أحمد شوقي

مباشر: كان لتوترات البحر الأسود ومكاسب الأسهم والنفط الكلمة العليا في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الإثنين.

ووسط تقلبات بأداء عملات الأسواق الناشئة، تراجعت عملة الأرجنتين بأكثر من 3.5% مقابل الدولار خلال التعاملات بعد بيانات اقتصادية سلبية.

توترات البحر الأسود

تصاعدت التوترات بين أوكرانيا وروسيا، بعد قيام الأخيرة بإطلاق النار على 3 سفن أوكرانية والاستيلاء عليها قبالة شبه جزيرة القرم.

واتهمت روسيا السفن الأوكرانية بالدخول غير القانوني للمياه الإقليمية الروسية، لذلك قامت بأسرها مما أدى إلى تزايد النزاع في البحر الأسود.

وعلى خلفية هذه الأحداث، أصدر الرئيس الأوكراني "بترو بوروشينكو" مرسوماً بفرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة 60 يوماً.

أما الجانب الروسي فقد دعا إلى اجتماع عاجل في مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

مكاسب الأسهم والنفط

في سبيل الخروج من عنق الزجاجة والتعافي من الخسائر الحادة التي ضربتها الفترة الأخيرة، شهدت الأسهم العالمية تعافياً قوياً في ختام التعاملات.

وأغلقت الأسهم الأمريكية جلسة اليوم في النطاق الأخضر بقيادة قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، ومكاسب سهمي "أمازون" و"جنرال موتورز".

ومن أجل خفض التكاليف، تعتزم شركة "جنرال موتورز" وقف 7 مصانع في الولايات المتحدة وكندا، في الوقت الذي أعرب فيه الرئيس الأمريكي عن عدم رضاه بهذه الخطة.

وتلقت "وول ستريت" الدعم أيضاً من تعافي أسعار النفط والتي ارتفعت بأكثر من 2.4% في نهاية جلسة اليوم.

وبهذا الارتفاع، سجل "نايمكس" أكبر مكاسب يومية في نحو شهرين على خلفية تزايد التوقعات بخفض الإنتاج من قبل "أوبك".

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" ارتفاعاً قوياً لأسعار السلع الأساسية على رأسهم النفط والذهب، إلا أن المعدن الأصفر فشل في الاستفادة بهذه النظرة المستقبلية الإيجابية وتحول للهبوط بنهاية الجلسة مع صعود الدولار الأمريكي.

أما الأسهم الأوروبية فقد شهدت ارتفاعاً بأكثر من 1% في ختام تعاملات اليوم مع التطورات الإيجابية المتعلقة بالبريكست، وإحتمالية قيام حكومة روما بتعديلات طفيفة في مشروع الموازنة من أجل تفادي الصدام مع الاتحاد الأوروبي.

وفي بيانات اقتصادية، تراجعت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني للشهر الثالث على التوالي خلال نوفمبر الجاري.

وكانت الأسهم اليابانية قد بدأت طريق المكاسب للأسواق العالمية بعدما صعدت بالختام لأعلى مستوى في أسبوع

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