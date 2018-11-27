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المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب: تمارس السلطات المحليّة في قضاء (راوة) أنواعًا شتى من الانتهاكات
2018/11/27 | 01:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب: تمارس السلطات المحليّة في قضاء (راوة)، غرب محافظة الأنبار، أنواعًا شتى من الانتهاكات

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