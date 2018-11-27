2018/11/27 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب: تمارس السلطات المحليّة في قضاء (راوة)، غرب محافظة الأنبار، أنواعًا شتى من الانتهاكات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب: تمارس السلطات المحليّة في قضاء (راوة) أنواعًا شتى من الانتهاكات) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب: تمارس السلطات المحليّة في قضاء (راوة) أنواعًا شتى من الانتهاكات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).