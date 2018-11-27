المرور تعلن تغيير دوام 4 كليات إلى خمسة أيام بدءً من السبت

2018/11/27 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور، أمس الإثنين، تغيير دوام 4 كليات إلى خمسة أيام ابتداءاً من السبت.

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