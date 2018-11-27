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#فلورنس غزلان - بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة ضد المرأة
2018/11/27 | 01:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فلورنس_غزلان قال غاندي رجل انتصار الهند ، رجل السلام والتسامح:" إن النصر الناتج عن العنف مساوٍ للهزيمة ، إذ أنه سريع الانقضاء"كما أضاف :" دائماً مايكون وراء الغضب حجة، لكنها نادراً ماتكون سليمة"ومن هنا أنطلق لتلمس الأسباب التي تسهل على الرجل ارتكاب الجريمة ضد المرأة، وتدفعه لتعنيفها ، وغالباً قتلها ، ــ لأن الإحصاءات العالمية أثبتت أن أكثر من 90 بالمئة من النساء اللواتي يفقدن حياتهن يفقدنها على يد ال......

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